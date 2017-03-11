Буффон вышел на третье место по числу матчей в чемпионате Италии
Матч 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Милан» для
голкипера хозяев поля Джанлуиджи Буффона стал 613-м в карьере.
По этому показателю 39-летний голкипер «Старой сеньоры»
вышел на третье место, опередив форварда «Ромы» Франческо Тотти (612 матчей).
Возглавляет таблицу Серии А по количеству матчей бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини (647), следом идет экс-защитник «Интера» Хавьер Дзанетти (615).
Матч
Голы
Бенатиа 30 (1:0). Бакка 43 (1:1). Дибала 90 (2:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алвес, Бонуччи, Бардзальи (Лихтштайнер, 46), Бенатиа (Ругани, 77), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Игуаин, Пьяца (Кин, 89)
Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Бертолаччи, Деулофеу, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55)
Предупреждения:
Бенатиа, 36; Пьянич, 76; Хедира, 87 - Пашалич, 23; Деулофеу, 39; Окампос, 57; Романьоли, 61; Соса, 88
Удаления:
нет - Соса, 90
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
10 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция