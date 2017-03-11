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Писарро спас «Вердер» от поражения «Байеру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

У хозяев поля отличился Кевин Фолланд, а у гостей, вышедший на замену, Клаудио Писарро.

«Байер» с 31-м очком занимает 10-е место в турнирной таблице, а «Вердер» расположился на 14-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре подопечные Тайфуна Коркута 18 марта на выезде сыграют с «Хофенхаймом», а команда из Бремена в этот же день примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии
24-й тур

Матч

Байер - Вердер - 1:1 (1:0)

Голы

Волланд 7 (1:0). Писарро 79 (1:1).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Венделль, Хенрихс, Драгович, Брандт (Мехмеди, 74), Кампль, Баумгартлингер, Бельараби (Хавертц, 64), Эрнандес (Кисслинг, 82), Волланд

Вердер: Видвальд, Мойсандер, Велькович, Бауэр, Сане, Селасси (Писарро, 76), Юнузович (Кайнц, 90), Бартельс, Гриллич (Делэйни, 67), Эггештайн М., Крузе

Незабитые пенальти

Топрак (Байер), 90

Предупреждения:

Венделль, 20 - Селасси, 66; Писарро, 80

Удаления:

Венделль, 90 - нет

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

10 марта 22:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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