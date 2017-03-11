Писарро спас «Вердер» от поражения «Байеру»
В матче 24-го тура
чемпионата Германии «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» (1:1).
У хозяев поля отличился Кевин Фолланд, а у гостей, вышедший
на замену, Клаудио Писарро.
«Байер» с 31-м очком занимает 10-е место в турнирной
таблице, а «Вердер» расположился на 14-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре подопечные Тайфуна Коркута 18 марта на
выезде сыграют с «Хофенхаймом», а команда из Бремена в этот же день примет «РБ
Лейпциг».
Чемпионат Германии
24-й тур
Матч
Голы
Волланд 7 (1:0). Писарро 79 (1:1).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Венделль, Хенрихс, Драгович, Брандт (Мехмеди, 74), Кампль, Баумгартлингер, Бельараби (Хавертц, 64), Эрнандес (Кисслинг, 82), Волланд
Вердер: Видвальд, Мойсандер, Велькович, Бауэр, Сане, Селасси (Писарро, 76), Юнузович (Кайнц, 90), Бартельс, Гриллич (Делэйни, 67), Эггештайн М., Крузе
Незабитые пенальти
Топрак (Байер), 90
Предупреждения:
Венделль, 20 - Селасси, 66; Писарро, 80
Удаления:
Венделль, 90 - нет
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
10 марта 22:30, БайАрена, Онлайн-трансляция