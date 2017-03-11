Гол Дибалы в компенсированное время принес победу «Ювентусу» в матче с «Миланом»

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Миланом» со счетом 2:1.



Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник «старой сеньоры» Мехди Бенатиа, а за две минуты до конца первого тайма «россонери» отыгрались, силами Карлоса Бакки.

На третьей добавленной к основному времени минуте полузащитник миланской команды Хосе Соса получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через три минуты защитник гостевой команды Маттиа де Шильо сыграл в своей штрафной рукой, за что было назначено пенальти, которое реализовал Паоло Дибала.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» с 70-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Милан» расположился на седьмой строчке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре туринцы 19 марта на выезде сыграют с «Сампдорией», а подопечные Винченцо Монтеллы днем ранее примут «Дженоа».

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28-й тур