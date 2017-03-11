Гол Дибалы в компенсированное время принес победу «Ювентусу» в матче с «Миланом»
В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Миланом» со счетом 2:1.
Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник «старой сеньоры» Мехди Бенатиа, а за две минуты до конца первого тайма «россонери» отыгрались, силами Карлоса Бакки.
На третьей добавленной к основному времени минуте полузащитник миланской команды Хосе Соса получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через три минуты защитник гостевой команды Маттиа де Шильо сыграл в своей штрафной рукой, за что было назначено пенальти, которое реализовал Паоло Дибала.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию этого противостояния.
«Ювентус» с 70-ю
очками лидирует в турнирной таблице, а «Милан» расположился на седьмой строчке,
имея в активе 50 баллов.
В следующем туре
туринцы 19 марта на выезде сыграют с «Сампдорией», а подопечные Винченцо
Монтеллы днем ранее примут «Дженоа».
Чемпионат Италии
28-й тур
Матч
Голы
Бенатиа 30 (1:0). Бакка 43 (1:1). Дибала 90 (2:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алвес, Бонуччи, Бардзальи (Лихтштайнер, 46), Бенатиа (Ругани, 77), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Игуаин, Пьяца (Кин, 89)
Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Бертолаччи, Деулофеу, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55)
Предупреждения:
Бенатиа, 36; Пьянич, 76; Хедира, 87 - Пашалич, 23; Деулофеу, 39; Окампос, 57; Романьоли, 61; Соса, 88
Удаления:
нет - Соса, 90
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
10 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция