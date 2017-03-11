Дубль Товена помог «Марселю» разгромить «Анже»
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем
поле разгромил «Анже» со счетом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен и единожды
отличился Реми Кабелла.
Стоит отметить, две результативные передачи на свой счет
записал Димитри Пайе.
«Марсель» с 45-ю очками поднялся на пятую строчку турнирной
таблицы, а «Анже» расположился на 10-м месте, имея в активе 36 баллов.
В следующем туре подопечные Руди Гарсии 17 марта на выезде
сыграют с «Лиллем», а команда из города Анже примет на следующий день «Генгам».
Чемпионат Франции
28-й тур
Товен 9 (1:0). Кабелла 20 (2:0). Товен 77 (3:0). Марсель: Пеле, Роланду, Фанни, Сакаи, Бедимо, Ванкер, Пайе, Кабелла (Н'Джи, 67), Сансон, Лопес (Ангуисса, 74), Товен (Сарр, 86) Анже: Мишель, Сайсс, Траоре И., Томас, Сантамария, Манку, Н'Дойе, Маньяни, Дьедиу (Беригу, 72), Бамба Ж. (Пепе, 58), Токо Экамби (Капелле, 80) Бедимо, 87 - нет Франк Шнайдер (Франция) 10 марта 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Товен 9 (1:0). Кабелла 20 (2:0). Товен 77 (3:0).
Марсель: Пеле, Роланду, Фанни, Сакаи, Бедимо, Ванкер, Пайе, Кабелла (Н'Джи, 67), Сансон, Лопес (Ангуисса, 74), Товен (Сарр, 86)
Анже: Мишель, Сайсс, Траоре И., Томас, Сантамария, Манку, Н'Дойе, Маньяни, Дьедиу (Беригу, 72), Бамба Ж. (Пепе, 58), Токо Экамби (Капелле, 80)
Бедимо, 87 - нет
Франк Шнайдер (Франция)
10 марта 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция