Дубль Товена помог «Марселю» разгромить «Анже»

читайте также

Лига 1. 29-й тур. «Ницца» и «Кан» сыграли вничью, «Марсель» разгромил «Анже» и другие матчи Результаты матчей 29-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» вырвала ничью у «Кана», уступая к 72-й минуте 0:2 В матче 29-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле сыграла вничью с командой «Кан» (2:2).

«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной» Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опровергла информацию о том, что футболисты команды Блез Матюиди и Марко Верратти накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) посетили ночной клуб.

Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренера Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

Димитри Пайе: Я скучал в «Вест Хэме» Полузащитник Димитри Пайе рассказал, почему потребовал от руководства «Вест Хэма» продать себя в «Марсель».

Брюно Женезьо: Матч с «Ромой» прошел в атмосфере Лиги чемпионов Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (4:2) на «Стад де Лион».

Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять Эмери Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери продолжит работать с командой после ее вылета из Лиги чемпионов, сообщает AS.

Неймар: Месси точно продлит контракт с «Барселоной» Форвард «Барселоны» Неймар заверил, что его партнер Лионель Месси продлит контракт с клубом.

Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футбол Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага высказался о поражении «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) на «Камп Ноу».

Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что впечатлен игрой форварда «Барселоны» Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1).

Василий Уткин: О том, что было всегда, типа судей, говорят трусы, которыми предстал «ПСЖ» Футбольный комментатор Василий Уткин после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) призвал не затрагивать тему судейства.

Жерар Пике: Матч с «ПСЖ» величайший, его ни с чем не сравнить Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1) величайшим камбеком в истории футбола.

Президент «ПСЖ» пообещал игрокам по миллиону евро, если команда пройдет «Барселону» Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи дополнительно мотивировал игроков команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».

Стали известны составы «Барселоны» и «ПСЖ» Главные тренеры «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Брюно Женезьо: «Лион» надеется повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом году Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» заявил, что его команда рассчитывает на победу в турнире.

Лучано Спаллетти: Если мы оставим пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоваться Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».

Луис Суарес: Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона» Форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал об ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором каталонцам предстоит отыграть четыре гола.

Лассана Диарра: Чувствую себя обманутым Бывший игрок московского «Локомотива» Лассана Диарра утверждает, что «Марсель» обязан был его отпустить год назад.

«Интер» рассматривает Фабрегаса в качестве альтернативы Верратти Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас входит в число потенциальных новичков «Интера», сообщает CalcioMercato.com.