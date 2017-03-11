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Дубль Товена помог «Марселю» разгромить «Анже»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле разгромил «Анже» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Флорьян Товен и единожды отличился Реми Кабелла.

Стоит отметить, две результативные передачи на свой счет записал Димитри Пайе.

«Марсель» с 45-ю очками поднялся на пятую строчку турнирной таблицы, а «Анже» расположился на 10-м месте, имея в активе 36 баллов.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 17 марта на выезде сыграют с «Лиллем», а команда из города Анже примет на следующий день «Генгам».

Чемпионат Франции
28-й тур

Матч

Марсель - Анже - 3:0 (2:0)

Голы

Товен 9 (1:0). Кабелла 20 (2:0). Товен 77 (3:0).

Состав

Марсель: Пеле, Роланду, Фанни, Сакаи, Бедимо, Ванкер, Пайе, Кабелла (Н'Джи, 67), Сансон, Лопес (Ангуисса, 74), Товен (Сарр, 86)

Анже: Мишель, Сайсс, Траоре И., Томас, Сантамария, Манку, Н'Дойе, Маньяни, Дьедиу (Беригу, 72), Бамба Ж. (Пепе, 58), Токо Экамби (Капелле, 80)

Предупреждения:

Бедимо, 87 - нет

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

10 марта 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция

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