«Порту» перед матчем с «Ювентусом» разгромил на выезде «Ароку»
В матче 25-го тура
чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку» со счетом 4:0.
В составе победителей
дубль оформил Франсиско Соареш и по разу отличились Диогу Жота и Перейра
Данилу.
«Порту» с 62 очками
поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Бенфику», у которой
игра в запасе, на два очка, а «Арока» расположилась на 12-й строчке, имея в
активе 27 баллов.
Следующий матч «драконы»
проведут в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине против «Ювентуса».
Встреча со «старой сеньорой» состоится 14 марта. В первом матче еврокубка итальянский
клуб одержал победу со счетом 2:0.
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