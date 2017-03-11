«Порту» перед матчем с «Ювентусом» разгромил на выезде «Ароку»

В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Франсиско Соареш и по разу отличились Диогу Жота и Перейра Данилу.

«Порту» с 62 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Бенфику», у которой игра в запасе, на два очка, а «Арока» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 27 баллов.

Следующий матч «драконы» проведут в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине против «Ювентуса». Встреча со «старой сеньорой» состоится 14 марта. В первом матче еврокубка итальянский клуб одержал победу со счетом 2:0.