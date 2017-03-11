Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА- : -Томь
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Порту» перед матчем с «Ювентусом» разгромил на выезде «Ароку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Франсиско Соареш и по разу отличились Диогу Жота и Перейра Данилу.

«Порту» с 62 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Бенфику», у которой игра в запасе, на два очка, а «Арока» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 27 баллов.

Следующий матч «драконы» проведут в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Турине против «Ювентуса». Встреча со «старой сеньорой» состоится 14 марта. В первом матче еврокубка итальянский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Дибалы в компенсированное время принес победу «Ювентусу» в матче с «Миланом»В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Миланом» со счетом 2:1.Буффон вышел на третье место по числу матчей в чемпионате ИталииМатч 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Милан» для голкипера хозяев поля Джанлуиджи Буффона стал 613-м в карьере.«Ювентус» – «Милан». Как это было«Ювентус» – «Милан». Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 28-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом».Руй Витория: «Бенфика» играла симпатично, пока «Боруссия» не забила два гола за три минутыГлавный тренер «Бенфики» Руй Витория оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:4) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.Юлиан Вайгль: Мы довольны результатом, он мог быть таким же и в первом матчеПолузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Юлиан Вайгль прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».Пьер-Эмерик Обамеянг: После первого матча с «Бенфикой» хотел показать, что способен на большееФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»Шесть мячей за час и еще 8 камбэков, которые переплюнула «Барселона»«Советский спорт в Санкт-Петербурге» – о самых нереальных камбэках в истории еврокубков после поражения в первом матче.«Ювентус» следит за Эмре ДжаномПолузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан привлек интерес «Ювентуса». В Турине внимательно следят за ситуацией с контрактом 23-летнего немца.Артуро Видаль: Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионовПолузащитник «Баварии» Артуро Видаль высказался о возможной встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.Аллегри требует новый контракт у руководства «Ювентуса» на улучшенных условияхГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет заключить новое соглашение с туринским клубом на улучшенных условиях.Аллегри опроверг информацию, что летом возглавит «Арсенал»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал не соответствующей действительности информацию СМИ, что по окончании нынешнего сезона он займет аналогичный пост в лондонском «Арсенале».«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Удинезе» – «Ювентус». Буффон догнал Тотти по количеству матчей в серии АМатч 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом» стал 612-м для вратаря гостей Джанлуиджи Буффона. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Ромы» Франческо Тотти.«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что клуб надеется сохранить в своих рядах французского вингера Кингсли Комана.Крупнейшая победа «Порту» в 21-м веке, шайба Орлова и 31 сэйв Василевского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Бенфика» обыграла «Фейренсе» и вернулась в лидеры чемпионата ПортугалииВ матче 24-го тура чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле уступил «Бенфике» со счетом 0:1.«Порту» забил семь безответных мячей в ворота «Насьонала»В матче 24-го тура чемпионата Португалии «Порту» на своем поле разгромил «Насьонал» со счетом 7:0.Пауло Дибала: «Ювентус» изменил свое отношение к делу, мы вышли на второй тайм с другим настроемФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала дал комментарий после победы туринского клуба в первом матче 1/2 финала Кубка Италии над «Наполи» (3:1).Джорджо Кьеллини: Надеюсь, «Наполи» не будет тратить энергию на споры, так как я хочу, чтобы они прошли «Реал» в Лиге чемпионовЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после матча ½ финала Кубка Италии с «Наполи» (3:1) призвал соперника прекратить жалобы на судейство.Аллегри сообщил своему окружению, что летом возглавит «Арсенал»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона.
Футбол
«Ницца» вырвала ничью у «Кана», уступая к 72-й минуте 0:2
Хоккей
Сергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинстве
Хоккей
Олег Знарок: Заменить Коскинена на игры в Москве? Мы подумаем
Биатлон
Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Порту
Портукалендарьстатистика
чемпионат португалии по футболу
чемпионат португалии по футболу