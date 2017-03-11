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Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром». В пятницу к общей группе присоединились полузащитники Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук, сообщает официальный сайт железнодорожников.

«Действительно, все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений. Надо заметить: это не столь распространенная картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта. Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И - удачи в предстоящих матчах», -  сказал врач команды Сергей Хайкин

Стоит отметить, что Миранчук и Фарфан задержались на поле по окончании тренировки – отрабатывать излюбленные приемы.

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