Фарфан и Антон Миранчук вернулись в общую группу «Локомотива»
«Локомотив» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром». В пятницу к общей группе присоединились полузащитники Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук, сообщает официальный сайт железнодорожников.
«Действительно, все игроки команды занимаются в общей группе без ограничений. Надо заметить: это не столь распространенная картина для современного профессионального футбола. В обойме все футболисты, и это, безусловно, является преимуществом команды в борьбе на два фронта. Пожелаем нашим ребятам и дальше обходиться без травм. И - удачи в предстоящих матчах», - сказал врач команды Сергей Хайкин
Стоит отметить, что Миранчук и Фарфан задержались на поле по окончании тренировки – отрабатывать излюбленные приемы.
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