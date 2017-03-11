«Динамо» дома обыграло КПРФ

Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Динамо» и КПРФ завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Динамо».

В составе победителей дубль сделал Вилде. Также отличились Фукин, Робиньо, Переверзев и Бурков. У КПРФ голы в активе Кручинина и Шарипова.

«Динамо» с 47 очками занимает третье место. У КПРФ 30 очков и шестое место.

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18-й тур

«Динамо» - КПРФ – 6:2

Голы: Вилде, 9, 18, Робиньо, 19, с пенальти, Переврзев, 25, Бурков, 30 – Кручинин, 13, Шарипов, 19.