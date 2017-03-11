«Динамо» дома обыграло КПРФ
Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Динамо» и КПРФ
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Динамо».
В составе победителей дубль сделал Вилде. Также отличились
Фукин, Робиньо, Переверзев и Бурков. У КПРФ голы в активе Кручинина и Шарипова.
«Динамо» с 47 очками занимает третье место. У КПРФ 30 очков
и шестое место.
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18-й тур
«Динамо» - КПРФ – 6:2
Голы: Вилде, 9, 18, Робиньо, 19, с пенальти, Переврзев, 25, Бурков, 30 – Кручинин, 13, Шарипов, 19.
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