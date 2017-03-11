«Новая Генерация» уступила «Газпром-Югре»
Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Новой Генерацией»
и «Газпром-Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу
«Газпром-Югры».
В составе хозяев дубль сделал Алексей Лялин. У «Газпром-Югры» забивали Андрей Афанасьев, Катата и Дмитрий Лысков. «Новая Генерация» с 12 очками занимает десятое место. «Газпром-Югра» на втором месте – 50 очков.
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18-й тур
«Новая Генерация» - «Газпром-Югра» - 2:3
Голы: Лялин, 8, 37 – Афанасьев, 21, Катата, 27, Лысков, 45.
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