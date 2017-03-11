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Льюис Хэмилтон: Наши соперники проделали фантастическую работу

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сказал, что предсезонные тесты пока не дали ответа на вопрос о потенциале команды. Также он отметил прогресс соперников.

«Я пока не нашел оптимальное окно. Не знаю, можем ли мы ехать быстрее. Действительно не знаю. Это еще предстоит узнать. Хочется надеяться, что да. Но соперники проделали фантастическую работу.

Насколько большой у нас потенциал? Время покажет. Опять же, мы были сосредоточены только на попытках понять особенности машины и добиться от неё максимума.

У нас были как хорошие, так и не очень удачные дни, но, как правило, не было действительно идеальных. У машины хороший потенциал. Но должен сказать, что соперники выглядят очень, очень быстрыми», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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