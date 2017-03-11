Карло Анчелотти: Бернат не сможет сыграть с «Айнтрахтом», остальные игроки готовы
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
ожиданиями от матча против «Айнтрахта». Напомним, что командам предстоит
сыграть в 24-м туре чемпионата Германии.
Хуан Бернат - единственный футболист, на которого итальянский
специалист не сможет рассчитывать в предстоящем матче. «У него возникла
небольшая проблема, и поэтому завтра он не сможет играть. Все остальные
футболисты готовы», - сказал Анчелотти. Это касается и Мануэля Нойера, у
которого до недавнего времени были проблемы со спиной. «Он будет завтра играть»,
- заявил главный тренер «Баварии».
Жером Боатенг,
пропустивший три с половиной месяца из-за травмы, близок к возвращению. «Он не
выйдет в стартовом составе, но я предоставлю ему игровое время», - сказал
Анчелотти.
Матч «Бавария» - «Айнтрахт» начнется в 17:30 по Москве.
Матч
Место и дата
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция