Карло Анчелотти: Бернат не сможет сыграть с «Айнтрахтом», остальные игроки готовы

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Айнтрахта». Напомним, что командам предстоит сыграть в 24-м туре чемпионата Германии.

Хуан Бернат - единственный футболист, на которого итальянский специалист не сможет рассчитывать в предстоящем матче. «У него возникла небольшая проблема, и поэтому завтра он не сможет играть. Все остальные футболисты готовы», - сказал Анчелотти. Это касается и Мануэля Нойера, у которого до недавнего времени были проблемы со спиной. «Он будет завтра играть», - заявил главный тренер «Баварии».

Жером Боатенг, пропустивший три с половиной месяца из-за травмы, близок к возвращению. «Он не выйдет в стартовом составе, но я предоставлю ему игровое время», - сказал Анчелотти.

Матч «Бавария» - «Айнтрахт» начнется в 17:30 по Москве.