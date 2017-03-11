Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА- : -Томь
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Дидье Дрогба исполнилось 39 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый ивуарийский футболист, нападающий Дидье Дрогба. Ему исполнилось 39 лет.

Ранее футболист выступал за «Ле Ман», «Генгам», «Марсель», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай» и «Монреаль Импакт». Сейчас он является свободным агентом. Также он защищал цвета сборной Кот-д’Ивуара, за которую он провел 104 матча и забил 65 мячей.

В составе «Челси» Дидье четыре раза выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии, трижды – Кубок английской лиги и два раза – Суперкубок Англии. Также в 2012 он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов. Также вместе с «Галатасараем» он по разу выиграл чемпионат Турции, Кубок и Суперкубок Турции.

Вместе со сборной Кот-д’Ивуара Дрогба дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций. Отметим, что он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 28-й тур. «Эвертон» - «Вест Бромвич», «Борнмут» - «Вест Хэм» и другие матчиРезультаты матчей 28-го тура чемпионата Англии.Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренераГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.Димитри Пайе: Я скучал в «Вест Хэме»Полузащитник Димитри Пайе рассказал, почему потребовал от руководства «Вест Хэма» продать себя в «Марсель».Харри Кейн признан лучшим игроком премьер-лиги в февралеНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признан лучшим игроком английской премьер-лиги в минувшем феврале.Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраляГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником английской премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову ИбрагимовичуЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».Лейтон Бэйнс: У «Эвертона» начинается новая эраЗащитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс рассказал о перспективах развития клуба.Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни отреагировал на критику бывшего защитника «Ливерпуля», а ныне эксперта Sky Sports Джейми Каррагера.Алекси Лалас: У «Гэлакси» действительно есть шансы подписать ИбрагимовичаБывший защитник сборной США Алекси Лалас высказался о возможном переходе форварда Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси».Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.Озил и Окслейд-Чемберлен намерены летом покинуть «Арсенал»Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен хотят сменить клуб. Об этом сообщают британские СМИ.«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом (фото)«Тоттенхэм» подписал новый контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о готовности команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».Славен Билич: «Вест Хэму» в первую очередь нужно сохранить место в премьер-лигеГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что за 11 туров до окончания чемпионата думает о том, как оставить команду в премьер-лиге.Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Арсен Венгер: Я работаю с полной отдачей не на свой имидж, а на «Арсенал»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем ¼ финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» вернулся к крупному поражению от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в годШведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS.«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0) в матче 28-го тура АПЛ.Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себяФорвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.
Футбол
Болельщик «ПСЖ» убил друга за насмешки после поражения от «Барселоны»
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Многим нашим игрокам надо добавить
Футбол
«Ницца» вырвала ничью у «Кана», уступая к 72-й минуте 0:2
Хоккей
Сергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинстве
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Дидье Дрогба
Дидье Дрогбавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости