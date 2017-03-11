День в истории. Дидье Дрогба исполнилось 39 лет

Сегодня отмечает день рождения знаменитый ивуарийский футболист, нападающий Дидье Дрогба. Ему исполнилось 39 лет.

Ранее футболист выступал за «Ле Ман», «Генгам», «Марсель», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай» и «Монреаль Импакт». Сейчас он является свободным агентом. Также он защищал цвета сборной Кот-д’Ивуара, за которую он провел 104 матча и забил 65 мячей.

В составе «Челси» Дидье четыре раза выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии, трижды – Кубок английской лиги и два раза – Суперкубок Англии. Также в 2012 он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов. Также вместе с «Галатасараем» он по разу выиграл чемпионат Турции, Кубок и Суперкубок Турции.

Вместе со сборной Кот-д’Ивуара Дрогба дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций. Отметим, что он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.