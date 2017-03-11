Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Матч второго раунда турнира WTA в
Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и эстонкой Анетт
Контавейт завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4,
6:4 в пользу Павлюченковой.
Матч продолжался один час и 23 минуты. Павлюченкова сделала
восемь эйсов, а ее соперница – ни одного. Также у Анастасии пять двойных ошибок
при трех у соперницы. Следующей соперницей Павлюченковой станет победительница
пары Сара Эррани (Италия) – Барбора Стрыцова (Чехия).
Турнир WTA.
Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423
Одиночный разряд
Второй раунд
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Контавейт А. (Эстония) - 6:4, 6:4
Место и дата
11 марта 02:30, , Онлайн-трансляция
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