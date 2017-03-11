Турнир в Индиан-Уэллсе (WTA). Кузнецова обыграла Ларссон во втором раунде, Касаткина уступила Плишковой
Завершились два матча второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) с участием
российских теннисисток. Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд, а Дарья
Касаткина выбыла из соревнований.
Кузнецова обыграла в двух сетах шведку Юханну Ларссон – 7:6
(3), 6:4. Касаткина в двух сетах проиграла чешке Кристине Плишковой – 0:6, 3:6.
В следующем раунде Кузнецова сыграет с итальянкой Робертой Винчи.
Турнир WTA.
Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423
Второй раунд
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Касаткина Д. (Россия) - 6:0, 6:3
Место и дата
11 марта 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Ларссон Ю. (Швеция) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 4:6
Место и дата
11 марта 01:00, , Онлайн-трансляция
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