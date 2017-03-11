Турнир в Индиан-Уэллсе (WTA). Кузнецова обыграла Ларссон во втором раунде, Касаткина уступила Плишковой

Завершились два матча второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) с участием российских теннисисток. Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд, а Дарья Касаткина выбыла из соревнований.

Кузнецова обыграла в двух сетах шведку Юханну Ларссон – 7:6 (3), 6:4. Касаткина в двух сетах проиграла чешке Кристине Плишковой – 0:6, 3:6. В следующем раунде Кузнецова сыграет с итальянкой Робертой Винчи.

Турнир WTA. Индиан-Уэллс (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 669 423

Второй раунд