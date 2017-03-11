«Коламбус» обыграл «Баффало», Бобровский отыграл весь матч
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Баффало»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Коламбуса».
В составе победителей отличились Дэвид Савар, Ник Фолиньо, Сэм
Ганье и Бун Дженнер. Российский голкипер Сергей Бобровский провел весь матч. У «Баффало»
забивали Эван Родригес, Джордж Горджес и Расмус Ристолайнен.
«Коламбус» набрал 92 очка и занимает второе место на Западе.
У «Баффало» 66 очков и 13-е место на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Баффало - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Родригес (Делорье), 2:50 (0:1). Савар (Дубински), 6:09 (1:1). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 17:05 (2:1). Горджес (Моулсон, Рейнхарт), 24:56 (2:2). Ганье (Джонсон, Джонс), 38:28 (3:2). Ристолайнен (Фолиньо, МакКейб), 45:57 (3:3). Дженнер (Эткинсон), 54:53 (4:3).
Место и дата
11 марта 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция