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«Коламбус» обыграл «Баффало», Бобровский отыграл весь матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Баффало» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Дэвид Савар, Ник Фолиньо, Сэм Ганье и Бун Дженнер. Российский голкипер Сергей Бобровский провел весь матч. У «Баффало» забивали Эван Родригес, Джордж Горджес и Расмус Ристолайнен.

«Коламбус» набрал 92 очка и занимает второе место на Западе. У «Баффало» 66 очков и 13-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Баффало - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Родригес (Делорье), 2:50 (0:1). Савар (Дубински), 6:09 (1:1). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 17:05 (2:1). Горджес (Моулсон, Рейнхарт), 24:56 (2:2). Ганье (Джонсон, Джонс), 38:28 (3:2). Ристолайнен (Фолиньо, МакКейб), 45:57 (3:3). Дженнер (Эткинсон), 54:53 (4:3).

Место и дата

11 марта 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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