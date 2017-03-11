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День в истории. Дарио Колонье исполнился 31 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый швейцарский лыжник Дарио Колонья. Ему исполнился 31 год.

Колонья – трехкратный олимпийский чемпион. Две золотые медали он завоевал на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также в его активе одна золотая медаль и две серебряные на чемпионатах мира. Также Дарио Колонья - четырехкратный обладатель Кубка мира, трехкратный обладатель малого Кубка мира по программе дистанционных дисциплин и трехкратный победитель «Тур де Ски».

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