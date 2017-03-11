День в истории. Дарио Колонье исполнился 31 год

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Устюгов стал победителем «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Полторанин победил в масс-старте в Оберстдорфе, Легков – шестой Казахстанский лыжник Алексей Полторанин занял первое место в масс-старте на 15 км классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Президент МОК наградил Колонью за поступок на Играх в Сочи Трехкратный олимпийский чемпион, швейцарец Дарио Колонья получил награду президента Международного олимпийского комитета (МОК) за поступок на Играх-2014 в Сочи, сообщает официальный сайт МОК.

Колонья получил награду от МОК Трехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья получил награду от президента МОК Томаса Баха за проявление истинного спортивного поведения. Церемония состоялась в Лозанне во время передачи в Олимпийский музей лыжного комбинезона, в котором 29-летний швейцарец выступал на Олимпийских играх в Сочи.

Асафа Пауэлл сразился на стометровке с Дарио Колоньей Знаменитый ямайский спринтер Асафа Пауэлл провел необычный забег на коронной дистанции 100 метров с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Дарио Колоньей.

Дарио Колонья: Вылегжанин был очень силен на финише Швейцарский лыжник Дарио Колонья признался, что сделал все для победы в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, но россиянин Максим Вылегжанин был очень силен на финише.

Вылегжанин обогнал Колонью и стал чемпионом мира На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Фалуне (Швеция) состоялся мужской скиатлон. Первое место занял российский спортсмен Максим Вылегжанин.

Белов и Устюгов стали призерами этапа Кубка мира в Рыбинске в гонке на 15 км В пятницу Рыбинске проходит седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россияне Евгений Белов и Сергей Устюгов на дистанции 15 км свободным стилем стали вторым и третьим соответственно.

Максим Вылегжанин занял девятое место в гонке на 15 километров Российский лыжник Максим Вылегжанин занял девятое место в гонке на 15 километров классическим стилем, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

Олимпийскому чемпиону Колонье в Швейцарии подарили свинью Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи по лыжным гонкам швейцарец Дарио Колонья получил на родине в подарок от мэра Давоса Тарзиция Кавицеля свинью.

5 героев пятницы на Олимпиаде в Сочи Бронза Никитиной в скелетоне, золото Цупер в фристайле и очередные триумфы Домрачевой и Колоньи - в обзоре Sovsport.ru пяти главных действующих лиц пятницы на Играх в Сочи.

Дарио Колонья: В ноябре боялся, что Олимпиада закончена Швейцарский лыжник, двукратный триумфатор Игр-2014 приехал в Сочи, пропустив почти два месяца тренировок. В ноябре он получил страшную травму – разрыв связок голеностопа.

Колонье – поклон! Хотя вчера в окрестностях лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» обещали такую же погоду, что и в жаркий четверг, «курортной» температуры воздуха лыжники-мужчины, в отличие от женщин, не дождались. Александру Бессмертных, Стасу Волженцеву, Евгению Белову и Дмитрию Япарову предстояла тяжелая работа. А блистательного Дарио Колонью ждал очередной подвиг.

Олимпийский чемпион Дарио Колонья: Я не удовлетворен и хочу выиграть в Сочи еще раз Швейцарский лыжник, двукратный триумфатор Игр в Сочи, Дарио Колонья рассказал когда он полностью восстановился от травм.

Олимпийский чемпион Дарио Колонья: В ноябре диагноз «разрыв связок голеностопа» прозвучал крахом олимпийских надежд на золото Швейцарский лыжник, двукратный триумфатор Игр в Сочи, Дарио Колонья рассказал как проходило его восстановление после травмы.

Иван Бабиков: Колонья – терминатор Канадский лыжник Иван Бабиков назвал двукратного олимпийского чемпиона Дарио Колонью терминатором.

Колонья стал двукратным олимпийским чемпионом Сочи Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Сочи.

Швейцария вышла на шестое место в медальном зачете, у лидера Норвегии – шестая медаль Сборная Швейцарии завоевала первое золото на Олимпийских играх в Сочи после победы Дарио Колоньи в мужском скиатлоне.

Колонья стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, Вылегжанин – четвертый Российский лыжник Максим Вылегжанин финишировал четвертым в мужском скиатлоне, который завершился в комплексе «Лаура».