День в истории. Дарио Колонье исполнился 31 год
Сегодня отмечает день рождения знаменитый швейцарский лыжник
Дарио Колонья. Ему исполнился 31 год.
Колонья – трехкратный олимпийский чемпион. Две золотые медали он завоевал на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также в его активе одна золотая медаль и две серебряные на чемпионатах мира. Также Дарио Колонья - четырехкратный обладатель Кубка мира, трехкратный обладатель малого Кубка мира по программе дистанционных дисциплин и трехкратный победитель «Тур де Ски».
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