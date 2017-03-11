Гол Панарина не помог «Чикаго» избежать поражения в матче с «Детройтом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Детройта».

В составе гостей один из голов в активе российского форварда Артемия Панарина. Результативную передачу ему отдал Артем Анисимов. Еще один гол в активе Тревора ван Римсдайка. У «Детройта» голы забивали Ксавье Уэлле, Андреас Атанасью и Томаш Татар, который сделал дубль.

«Детройт» набрал 63 очка и занимает 15-е место на Востоке. У «Чикаго» 89 очков и второе место на Западе.

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