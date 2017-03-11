Гол Панарина не помог «Чикаго» избежать поражения в матче с «Детройтом»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 4:2 в пользу «Детройта».
В составе гостей один из голов в активе российского форварда
Артемия Панарина. Результативную
передачу ему отдал Артем Анисимов. Еще один гол в активе Тревора ван Римсдайка.
У «Детройта» голы забивали Ксавье Уэлле, Андреас Атанасью и Томаш Татар,
который сделал дубль.
«Детройт» набрал 63
очка и занимает 15-е место на Востоке. У «Чикаго» 89 очков и второе место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Чикаго - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Панарин (Кейн, Анисимов), 4:23 (0:1). Оуллет (Нюквист, Ларкин), 16:25 (1:1). Атанасиу (Татар, Дженсен), 19:52 (2:1). Татар (Зеттерберг, Нюквист), 35:17 (3:1). ван Римсдайк (Хосса), 39:15 (3:2). Татар (Зеттерберг, Нюквист), 55:31 (4:2).
Место и дата
11 марта 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция