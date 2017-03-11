«Флорида» дома уступила «Миннесоте»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Миннесотой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 7:4 в пользу «Миннесоты».
В составе хозяев отличились Джонатан Маршессо, Марк Писик,
Яромир Ягр и Александр Барков. У «Миннесоты» дубль сделал Эрик Стаал. Также
забивали Джейсон Цукер, Джейсон Помнивилль, Зак Паризе, Микаэль Гранлунд и
Чарли Койл.
«Миннесота» набрала 92 очка и занимает первое место на
Западе. У «Флорида» 69 очков и 12-е место на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Флорида - Миннесота - 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
Голы:
Цукер (Гранлунд, Бродин), 7:50 (0:1). Маркессо (Яндл, Барков), 14:22 (1:1). Писик (Сивиур, Трочек), 18:11 (2:1). Стаал (Нидеррайтер), 28:07 (2:2). Поминвилль (Паризе, Ханзал), 30:08 (2:3). Ягр (Юбердо, Трочек), 31:09 (3:3). Барков (Писик), 42:57 (4:3). Стаал (Сканделла, Койл), 45:24 (4:4). Паризе (Поминвилль, Бродин), 54:53 (4:5). Гранлунд (Цукер, Дамба), 58:50 (4:6). Койл (Стаал), 59:57 (4:7).
Место и дата
11 марта 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция