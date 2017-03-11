Пауло Дибала: На судейство матчей «Ювентуса» жалуются шесть лет, пусть попробуют что-то другое
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями
после матча 28-го тура чемпионата Италии против «Милана». Напомним, что его
команда победила со счетом 2:1.
Именно Дибала забил решающий мяч с пенальти в
компенсированное время. Назначение 11-метрового вызвало протест у игроков «Милана».
«Это было непросто. Это пенальти был нелегко забить, так как
все помнили мой промах в Дохе (в матче против «Милана» за Суперкубок
Италии). К счастью, я забил.
Споры по поводу пенальти? Мы привыкли к таким вещам. Хотел
бы я увидеть такое же по поводу того, когда судья в матче с «Удинезе» не
назначил пенальти за фол на мне. В матче с «Удинезе» судья дважды не назначил
пенальти, но мы ничего не сказали.
Другие команды жалуются на судейство матчей «Ювентуса» шесть лет. Возможно, им стоит попробовать другой метод», - цитирует Дибалу Football Italia.
Матч
Голы
Бенатиа 30 (1:0). Бакка 43 (1:1). Дибала 90 (2:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Алвес, Бонуччи, Бардзальи (Лихтштайнер, 46), Бенатиа (Ругани, 77), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Игуаин, Пьяца (Кин, 89)
Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Бертолаччи, Деулофеу, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55)
Предупреждения:
Бенатиа, 36; Пьянич, 76; Хедира, 87 - Пашалич, 23; Деулофеу, 39; Окампос, 57; Романьоли, 61; Соса, 88
Удаления:
нет - Соса, 90
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
10 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция