Пауло Дибала: На судейство матчей «Ювентуса» жалуются шесть лет, пусть попробуют что-то другое

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча 28-го тура чемпионата Италии против «Милана». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

Именно Дибала забил решающий мяч с пенальти в компенсированное время. Назначение 11-метрового вызвало протест у игроков «Милана».

«Это было непросто. Это пенальти был нелегко забить, так как все помнили мой промах в Дохе (в матче против «Милана» за Суперкубок Италии). К счастью, я забил.

Споры по поводу пенальти? Мы привыкли к таким вещам. Хотел бы я увидеть такое же по поводу того, когда судья в матче с «Удинезе» не назначил пенальти за фол на мне. В матче с «Удинезе» судья дважды не назначил пенальти, но мы ничего не сказали.

Другие команды жалуются на судейство матчей «Ювентуса» шесть лет. Возможно, им стоит попробовать другой метод», - цитирует Дибалу Football Italia.