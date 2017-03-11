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Пауло Дибала: На судейство матчей «Ювентуса» жалуются шесть лет, пусть попробуют что-то другое

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча 28-го тура чемпионата Италии против «Милана». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

Именно Дибала забил решающий мяч с пенальти в компенсированное время. Назначение 11-метрового вызвало протест у игроков «Милана».

«Это было непросто. Это пенальти был нелегко забить, так как все помнили мой промах в Дохе (в матче против «Милана» за Суперкубок Италии).  К счастью, я забил.

Споры по поводу пенальти? Мы привыкли к таким вещам. Хотел бы я увидеть такое же по поводу того, когда судья в матче с «Удинезе» не назначил пенальти за фол на мне. В матче с «Удинезе» судья дважды не назначил пенальти, но мы ничего не сказали.

Другие команды жалуются на судейство матчей «Ювентуса» шесть лет. Возможно, им стоит попробовать другой метод», - цитирует Дибалу Football Italia.

Матч

Ювентус - Милан - 2:1 (1:1)

Голы

Бенатиа 30 (1:0). Бакка 43 (1:1). Дибала 90 (2:1 - пен.).

Состав

Ювентус: Буффон, Алвес, Бонуччи, Бардзальи (Лихтштайнер, 46), Бенатиа (Ругани, 77), Пьянич, Хедира, Асамоа, Дибала, Игуаин, Пьяца (Кин, 89)

Милан: Доннарумма, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Сапата, Бертолаччи, Деулофеу, Соса, Пашалич (Поли, 71), Окампос (Ванджони, 90), Бакка (Куцка, 55)

Предупреждения:

Бенатиа, 36; Пьянич, 76; Хедира, 87 - Пашалич, 23; Деулофеу, 39; Окампос, 57; Романьоли, 61; Соса, 88

Удаления:

нет - Соса, 90

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

10 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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