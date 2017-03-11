Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, который также записал в свой актив результативную передачу. Кроме него, шайбы забрасывали Райан Ривз. Пол Штястны и Джоэл Эдмундсон. У «Анахайма» забивали Рикард Ракель, Крис Вагнер и Якоб Сильверберг.

«Сент-Луис» набрал 73 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Анахайма» 80 очков и четвертое место.

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