Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Анахаймом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей отличился российский нападающий
Владимир Тарасенко, который также записал в свой актив результативную передачу.
Кроме него, шайбы забрасывали Райан Ривз. Пол Штястны и Джоэл Эдмундсон. У «Анахайма»
забивали Рикард Ракель, Крис Вагнер и Якоб Сильверберг.
«Сент-Луис» набрал 73 очка и занимает восьмое место на
Западе. У «Анахайма» 80 очков и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Анахайм - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Голы:
Тарасенко (Баумистер, Шварц), 0:12 (1:0). Ракелль (Гецлаф, Ватанен), 11:59 (1:1). Вагнер (Болл, Фаулер), 18:12 (1:2). Ривз (Штястны, Шварц), 24:17 (2:2). Штястны (Тарасенко, Петранжело), 40:25 (3:2). Сильверберг (Бьекса, Ракелль), 49:24 (3:3). Эдмундсон (Бортуццо, Аллен), 59:40 (4:3).
Место и дата
11 марта 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция