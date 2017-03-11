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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, который также записал в свой актив результативную передачу. Кроме него, шайбы забрасывали Райан Ривз. Пол Штястны и Джоэл Эдмундсон. У «Анахайма» забивали Рикард Ракель, Крис Вагнер и Якоб Сильверберг.

«Сент-Луис» набрал 73 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Анахайма» 80 очков и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Сент-Луис - Анахайм - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Голы:

Тарасенко (Баумистер, Шварц), 0:12 (1:0). Ракелль (Гецлаф, Ватанен), 11:59 (1:1). Вагнер (Болл, Фаулер), 18:12 (1:2). Ривз (Штястны, Шварц), 24:17 (2:2). Штястны (Тарасенко, Петранжело), 40:25 (3:2). Сильверберг (Бьекса, Ракелль), 49:24 (3:3). Эдмундсон (Бортуццо, Аллен), 59:40 (4:3).

Место и дата

11 марта 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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