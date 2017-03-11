Кузнецов уступил Дельбонису на турнире в Индиан-Уэллсе
Матч первого раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между
россиянином Андреем Кузнецовым и аргентинцем Федерико Дельбонисом завершился
победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу
Дельбониса.
Матч продолжался один час и девять минут. Дельбонис сделал
один эйс при нуле у соперника. Также аргентинец допустил две двойные ошибки при
трех у Кузнецова. В следующем раунде Дельбонису предстоит матч со своим
соотечественником Хуаном Мартином Дель Потро.
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450
Первый раунд
Матч
Дельбонис Ф. (Аргентина) - Кузнецов А. (Россия) - 6:3, 6:4
Место и дата
11 марта 04:00, , Онлайн-трансляция
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