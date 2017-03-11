«Питтсбург» по буллитам обыграл «Эдмонтон», Малкин забросил одну шайбу
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Питтсбургом» завершился победой гостей в
серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Питтсбурга».
В составе гостей один из голов в активе российского форварда Евгения Малкина. Также отличился Ник Бонино. У «Эдмонтона» забивали Давид Деарне и Коннор Макдэвид. Решающий буллит в активе Фила Кессела.
«Питтсбург» набрал 92 очка и занимает третье место на Востоке. У «Эдмонтона» 79 очков и пятое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Эдмонтон - Питтсбург - 2:3 Б. (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Бонино (Шульц, Уилсон), 5:42 (0:1). Малкин 17:25 (0:2). Деарнэ (Расселл, Кэссиан), 24:55 (1:2). Макдэвид (Лучич, Драйзайтль), 52:45 (2:2).
Победный буллит:
Кессел - 2:3.
Место и дата
11 марта 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция