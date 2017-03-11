«Питтсбург» по буллитам обыграл «Эдмонтон», Малкин забросил одну шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Питтсбургом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Питтсбурга».

В составе гостей один из голов в активе российского форварда Евгения Малкина. Также отличился Ник Бонино. У «Эдмонтона» забивали Давид Деарне и Коннор Макдэвид. Решающий буллит в активе Фила Кессела.

«Питтсбург» набрал 92 очка и занимает третье место на Востоке. У «Эдмонтона» 79 очков и пятое место на Западе.

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