Победа «Ювентуса» над «Миланом», скандал с пенальти и убийство после матча «Барселона» - «ПСЖ». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей
утра субботы.
1. Главным матчем пятницы была игра «Ювентуса» и «Милана» в чемпионате Италии. «Юве» победил 2:1, но три очка дались действующим чемпионам с большим трудом – лишь пенальти в компенсированное время в исполнении Пауло Дибалы принес им нужный результат.
2. Именно этот пенальти и вызвал жаркие споры – после финального свистка чуть не дошло до драки. Дибала считает, что соперникам нужно прекратить жаловаться на судей.
3. Кстати, соперник «Ювентуса» по 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» разгромил «Ароку« в чемпионате Португалии.
4. В первом матче после
увольнения Рогера Шмидта «Байер» не сумел обыграть «Вердер». Бременский клуб от
поражения спас Клаудио Писсарро.
5. Состоялись два матча
и в чемпионате Франции. «Ницца» не сумела обыграть «Кан», а «Марсель» разгромил
«Анже».
6. Поражение «ПСЖ» от «Барселоны» обернулось не только спортивной трагедией, но и жизненной. Как оказалось, «доставать» болельщиков парижан опасно – могут даже убить.
7. Продолжается
теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Анастасия Павлюченкова пробилась в третий
раунд.
8. С разным успехом
завершили свои матчи Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина. Светлана продолжает
борьбу, а Дарья свои выступления завершила.
9. Наконец, в мужской
части турнира Андрей Кузнецов проиграл Федерико Дельбонису.
10. Переходим к НХЛ. Сегодня россияне в сильнейшей лиге мира были заметными фигурами. Начнем с голкипера Сергей Бобровского, который помог «Коламбусу» обыграть «Баффало».
11. Кроме того, в ночных матчах шайбы забрасывали Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Евгений Малкин.
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