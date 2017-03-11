Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА- : -Томь
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победа «Ювентуса» над «Миланом», скандал с пенальти и убийство после матча «Барселона» - «ПСЖ». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. Главным матчем пятницы была игра «Ювентуса» и «Милана» в чемпионате Италии. «Юве» победил 2:1, но три очка дались действующим чемпионам с большим трудом – лишь пенальти в компенсированное время в исполнении Пауло Дибалы принес им нужный результат.

2. Именно этот пенальти и вызвал жаркие споры – после финального свистка чуть не дошло до драки. Дибала считает, что соперникам нужно прекратить жаловаться на судей.

3. Кстати, соперник «Ювентуса» по 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» разгромил «Ароку« в чемпионате Португалии.

4. В первом матче после увольнения Рогера Шмидта «Байер» не сумел обыграть «Вердер». Бременский клуб от поражения спас Клаудио Писсарро.

5. Состоялись два матча и в чемпионате Франции. «Ницца» не сумела обыграть «Кан», а «Марсель» разгромил «Анже».

6. Поражение «ПСЖ» от «Барселоны» обернулось не только спортивной трагедией, но и жизненной. Как оказалось, «доставать» болельщиков парижан опасно – могут даже убить.

7. Продолжается теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Анастасия Павлюченкова пробилась в третий раунд.

8. С разным успехом завершили свои матчи Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина. Светлана продолжает борьбу, а Дарья свои выступления завершила.

9. Наконец, в мужской части турнира Андрей Кузнецов проиграл Федерико Дельбонису.

10. Переходим к НХЛ. Сегодня россияне в сильнейшей лиге мира были заметными фигурами. Начнем с голкипера Сергей Бобровского, который помог «Коламбусу» обыграть «Баффало».

 11. Кроме того, в ночных матчах шайбы забрасывали Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Евгений Малкин.

Видео дня: Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!

Цитата дня: Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук

Обязательно к прочтению: В «Барселону» Дибале рано. Главный вывод из матча «Ювентус» - «Милан»

Love-story про Эжени Бушар

И Хопкинс такой молодой... Как стать чемпионом мира в 49 лет

Блог дня: Здесь был Вася. Почему Березуцкий уходит из сборной


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пауло Дибала: На судейство матчей «Ювентуса» жалуются шесть лет, пусть попробуют что-то другоеНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после матча 28-го тура чемпионата Италии против «Милана». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Серия А. 28-й тур. «Дженоа» - «Сампдория» и другие матчиРезультаты матчей 28-го тура чемпионата Италии.В «Барселону» Дибале рано. Главный вывод из матча «Ювентус» - «Милан»В «Барселону» Дибале рано. Главный вывод из матча «Ювентус» - «Милан»В стартовом матче 28-го тура серии А «Ювентус» обыграл «Милан» - 2:1. «Советский спорт» рецензирует эту встречу.«Порту» перед матчем с «Ювентусом» разгромил на выезде «Ароку»В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку» со счетом 4:0.Гол Дибалы в компенсированное время принес победу «Ювентусу» в матче с «Миланом»В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Миланом» со счетом 2:1.Буффон вышел на третье место по числу матчей в чемпионате ИталииМатч 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Милан» для голкипера хозяев поля Джанлуиджи Буффона стал 613-м в карьере.Болельщик «ПСЖ» убил друга за насмешки после поражения от «Барселоны»В Габоне болельщик «Пари Сен-Жермен» убил своего друга из-за шуток про поражение «Барселоне» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AFP.«Ювентус» – «Милан». Как это было«Ювентус» – «Милан». Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 28-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом».«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной»Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опровергла информацию о том, что футболисты команды Блез Матюиди и Марко Верратти накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) посетили ночной клуб.Обамеянг признан игроком недели в Лиге чемпионовНападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.Ракитич официально продлил контракт с «Барселоной» до 2021 годаПолузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич подписал новый контракт с «Барселоной».Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренераГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выездаЗенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».Раньери может возглавить «Палермо»«Палермо» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Клаудио Раньери.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».Брюно Женезьо: Матч с «Ромой» прошел в атмосфере Лиги чемпионовГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (4:2) на «Стад де Лион».Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звукГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом в рамках летнего турнира International Champions Cup, сообщает As. Матч пройдет 29 июля на Hard Rock Stadium в Майами.День в истории. Ивану Ракитичу исполнилось 29 летСегодня отмечает день рождения хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. Ему исполнилось 29 лет.У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовУ России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентовНаша страна удерживается на шестой позиции рейтинга и уже, можно сказать, недосягаема для Португалии.
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Баффало», Бобровский отыграл весь матч
Теннис
Турнир в Индиан-Уэллсе (WTA). Кузнецова обыграла Ларссон во втором раунде, Касаткина уступила Плишковой
Теннис
Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Футбол
День в истории. Дидье Дрогба исполнилось 39 лет
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости