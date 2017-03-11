Победа «Ювентуса» над «Миланом», скандал с пенальти и убийство после матча «Барселона» - «ПСЖ». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

1. Главным матчем пятницы была игра «Ювентуса» и «Милана» в чемпионате Италии. «Юве» победил 2:1, но три очка дались действующим чемпионам с большим трудом – лишь пенальти в компенсированное время в исполнении Пауло Дибалы принес им нужный результат.

2. Именно этот пенальти и вызвал жаркие споры – после финального свистка чуть не дошло до драки. Дибала считает, что соперникам нужно прекратить жаловаться на судей.

3. Кстати, соперник «Ювентуса» по 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» разгромил «Ароку« в чемпионате Португалии.

4. В первом матче после увольнения Рогера Шмидта «Байер» не сумел обыграть «Вердер». Бременский клуб от поражения спас Клаудио Писсарро.

5. Состоялись два матча и в чемпионате Франции. «Ницца» не сумела обыграть «Кан», а «Марсель» разгромил «Анже».

6. Поражение «ПСЖ» от «Барселоны» обернулось не только спортивной трагедией, но и жизненной. Как оказалось, «доставать» болельщиков парижан опасно – могут даже убить.

7. Продолжается теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Анастасия Павлюченкова пробилась в третий раунд.



8. С разным успехом завершили свои матчи Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина. Светлана продолжает борьбу, а Дарья свои выступления завершила.

9. Наконец, в мужской части турнира Андрей Кузнецов проиграл Федерико Дельбонису.



10. Переходим к НХЛ. Сегодня россияне в сильнейшей лиге мира были заметными фигурами. Начнем с голкипера Сергей Бобровского, который помог «Коламбусу» обыграть «Баффало».

11. Кроме того, в ночных матчах шайбы забрасывали Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Евгений Малкин.

Видео дня: Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!

Цитата дня: Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук

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