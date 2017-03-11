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Президенту «Реала» прислали пакет с белым порошком из Италии

Источник:  Associated PressКомментарии

Президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу прислали подозрительную посылку. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что полиция Мадрида прибыла на вызов и обследовала подозрительный пакет, найденный на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Он был адресован президенту клуба Флорентино Пересу. После того, как в пакете обнаружили неизвестный белый порошок, представители «Реала» решили вызвать полицию.

Пока нет информации о том, что за порошок был в пакете. В Испании сообщают, что пакет был прислан из Италии. Напомним, что на этой неделе «Реал» обыграл «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) и вышел в следующую стадию турнира. 

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