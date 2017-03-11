Президенту «Реала» прислали пакет с белым порошком из Италии
Президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу прислали
подозрительную посылку. Об этом сообщает АР.
Сообщается, что полиция Мадрида прибыла на вызов и
обследовала подозрительный пакет, найденный на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго
Бернабеу». Он был адресован президенту клуба Флорентино Пересу. После того, как
в пакете обнаружили неизвестный белый порошок, представители «Реала» решили
вызвать полицию.
Пока нет информации о том, что за порошок был в пакете. В
Испании сообщают, что пакет был прислан из Италии. Напомним, что на этой неделе
«Реал» обыграл «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) и вышел в следующую
стадию турнира.
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