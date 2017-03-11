Хосеп Гвардиола: «Уэмбли» - особенный стадион для меня. Буду рад побывать там еще раз
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился
ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в
1/4 финала Кубка Англии.
Тренер сообщил, что после травмы восстановился защитник Венсан
Компани.
Также наставник отметил, что не
против вновь побывать на «Уэмбли». Напомним, что этот стадион будет принимать
полуфиналы и финал Кубка Англии
«В качестве игрока, я впервые
выиграл Кубок европейских чемпионов в матче, который проходил на старом
«Уэмбли», а затем, уже будучи тренером, выиграл здесь Лигу чемпионов во второй
раз. Так что и для меня «Уэмбли» - особенный стадион.
Мне нравятся традиции, которые соблюдаются в матчах на стадионе
«Уэмбли» - например, выход тренеров. Я с детства любил смотреть английские
матчи на этой арене.
Конечно, буду очень рад побывать на стадионе еще раз – прежде
всего, потому что мы будем бороться за победу в полуфинале. Ну, а потом сможем
сыграть в финале», - отметил специалист.
Матч «Мидлсбро» - «Манчестер Сити» начнется в 15:15 по Москве.
Матч
Место и дата
11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция