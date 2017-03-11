Хосеп Гвардиола: «Уэмбли» - особенный стадион для меня. Буду рад побывать там еще раз

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.

Тренер сообщил, что после травмы восстановился защитник Венсан Компани.

«Компани уже с нами, и тренировался с группой несколько дней», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Также наставник отметил, что не против вновь побывать на «Уэмбли». Напомним, что этот стадион будет принимать полуфиналы и финал Кубка Англии

«В качестве игрока, я впервые выиграл Кубок европейских чемпионов в матче, который проходил на старом «Уэмбли», а затем, уже будучи тренером, выиграл здесь Лигу чемпионов во второй раз. Так что и для меня «Уэмбли» - особенный стадион.

Мне нравятся традиции, которые соблюдаются в матчах на стадионе «Уэмбли» - например, выход тренеров. Я с детства любил смотреть английские матчи на этой арене.

Конечно, буду очень рад побывать на стадионе еще раз – прежде всего, потому что мы будем бороться за победу в полуфинале. Ну, а потом сможем сыграть в финале», - отметил специалист.

Матч «Мидлсбро» - «Манчестер Сити» начнется в 15:15 по Москве.