Флери, Стаал и Татар признаны лучшими игрокам пятницы в НХЛ

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери назван первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Эдмонтоном» (3:2 Б) 32-летний канадец отразил 40 бросков. Из трех попыток в серии буллитов у «нефтяников» забил только Коннор Макдэвид, тогда как с бросками Леона Драйзайтля и Марка Летесту Флери справился.

Второй звездой пятницы стал форвард «Миннесоты» Эрик Стаал. В матче с «Флоридой» (7:4) 32-летний канадец набрал 3 (2+1) очка и преодолел отметку в 50 набранных очков за сезон (21+30=51).

Третьей звездой выбран форвард «Детройта» Томаш Татар. На счету 26-летнего словака 3 (2+1) очка в матче с «Чикаго» (4:2), в том числе – победная шайба. Теперь Татар вышел на единоличное первое место в «Детройте» по голам (17) в нынешнем сезоне.