Вилли Кабальеро: «Мидлсбро» будет стремительно контратаковать, а Негредо попытается забить нам

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.

«Мы знаем, что если выиграем в эту субботу, то будем выступать в полуфинале на стадионе «Уэмбли» и пригласим в Лондон наших болельщиков! Мы все с удовольствием играем на этом стадионе.

Думаю, что «Мидлсбро» выступит с тем же составом, что и в матче АПЛ: противник будет проводить стремительные атаки, хорошо обороняться, а Альваро (Негредо) будет бороться за голевые моменты, как было здесь, на «Этихаде».

«Мидлсбро» будет бороться до финального свистка, - мы знаем их тактику и должны быть осторожны и внимательны», - цитирует Кабальеро официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч «Мидлсбро» - «Манчестер Сити» начнется в 15:15 по Москве.