Вилли Кабальеро: «Мидлсбро» будет стремительно контратаковать, а Негредо попытается забить нам
Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро поделился
ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в
1/4 финала Кубка Англии.
«Мы знаем, что если выиграем в
эту субботу, то будем выступать в полуфинале на стадионе «Уэмбли» и пригласим в
Лондон наших болельщиков! Мы все с удовольствием играем на этом стадионе.
Думаю, что «Мидлсбро» выступит с тем же составом, что и в матче
АПЛ: противник будет проводить стремительные атаки, хорошо обороняться, а
Альваро (Негредо) будет бороться за голевые моменты, как было здесь, на
«Этихаде».
«Мидлсбро»
будет бороться до финального свистка, - мы знаем их тактику и должны быть
осторожны и внимательны», - цитирует Кабальеро официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч «Мидлсбро» - «Манчестер Сити» начнется в 15:15 по Москве.
Матч
Место и дата
11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция