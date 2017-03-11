Флери сравнялся с Ванбисбруком по победам в НХЛ

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери одержал свою 374-ю победу в НХЛ.

В матче с «Эдмонтоном» (3:2 Б) 32-летний канадец отразил 40 из 42 бросков и справился с двумя из трех буллитов «нефтяников», позволив забить только форварду Коннору Макдэвиду.

Таким образом, Флери сравнялся по победам в НХЛ с американцем Джоном Ванбисбруком, который в 1980-2000-х годах играл в «Рейнджерс», «Флориде», «Филадельфии», «Айлендерс» и «Нью-Джерси».

Теперь Ванбисбрук и Флери делят 15-е место. А на строчку выше располагается канадец Майк Вернон, у которого на 11 побед больше.

Напомним, Флери проводит 13-й сезон в НХЛ, где играл только за «Питтсбург».