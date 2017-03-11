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Флери сравнялся с Ванбисбруком по победам в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери одержал свою 374-ю победу в НХЛ.

В матче с «Эдмонтоном» (3:2 Б) 32-летний канадец отразил 40 из 42 бросков и справился с двумя из трех буллитов «нефтяников», позволив забить только форварду Коннору Макдэвиду.

Таким образом, Флери сравнялся по победам в НХЛ с американцем Джоном Ванбисбруком, который в 1980-2000-х годах играл в «Рейнджерс», «Флориде», «Филадельфии», «Айлендерс» и «Нью-Джерси».

Теперь Ванбисбрук и Флери делят 15-е место. А на строчку выше располагается канадец Майк Вернон, у которого на 11 побед больше.

Напомним, Флери проводит 13-й сезон в НХЛ, где играл только за «Питтсбург».

Матч

Эдмонтон - Питтсбург - 2:3 Б. (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Бонино (Шульц, Уилсон), 5:42 (0:1). Малкин 17:25 (0:2). Деарнэ (Расселл, Кэссиан), 24:55 (1:2). Макдэвид (Лучич, Драйзайтль), 52:45 (2:2).

Победный буллит:

Кессел - 2:3.

Место и дата

11 марта 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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