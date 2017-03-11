Флери сравнялся с Ванбисбруком по победам в НХЛ
Голкипер «Питтсбурга»
Марк-Андре Флери одержал свою 374-ю победу в НХЛ.
В матче с «Эдмонтоном» (3:2 Б) 32-летний канадец отразил 40 из 42 бросков и справился с двумя из трех буллитов «нефтяников», позволив забить только форварду Коннору Макдэвиду.
Таким образом, Флери сравнялся по победам в НХЛ с американцем Джоном Ванбисбруком, который в 1980-2000-х годах играл в «Рейнджерс», «Флориде», «Филадельфии», «Айлендерс» и «Нью-Джерси».
Теперь Ванбисбрук и Флери делят 15-е место. А на строчку выше располагается канадец Майк Вернон, у которого на 11 побед больше.
Напомним, Флери проводит 13-й сезон в НХЛ, где играл только за «Питтсбург».
Матч
Эдмонтон - Питтсбург - 2:3 Б. (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Бонино (Шульц, Уилсон), 5:42 (0:1). Малкин 17:25 (0:2). Деарнэ (Расселл, Кэссиан), 24:55 (1:2). Макдэвид (Лучич, Драйзайтль), 52:45 (2:2).
Победный буллит:
Кессел - 2:3.
Место и дата
11 марта 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция