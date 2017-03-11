Хаби Алонсо: Новое поколение готово вести «Баварию» к победам
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал свое
решение завершить карьеру по окончании сезона. Он уверен, что ему и другим
ветеранам найдется достойная замена.
«У нас есть возможность выиграть все титулы.
Мы постараемся сделать это. Я чувствую себя хорошо, команда играет очень хорошо.
У нас много выдающихся личностей в команде. Новое поколение готово вести клуб к новым успехам.
Я еще не решил, чем займусь
после завершения карьеры. Какое-то
время еще немного поживу в Мюнхене. Потом вернусь в Испанию, где
буду наслаждаться жизнью, отправлюсь в отпуск, буду проводить время как обычный человек. А
самое главное – никакой предсезонной подготовки», - цитирует Алонсо официальный
сайт «Баварии».
35-летний
Хаби Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за «Реал
Сосьедад» (1999, 2001-2004), «Эйбар» (2000), «Ливерпуль» (2004-2009), «Реал»
(2009-2014).
Он
дважды выигрывал Лигу чемпионов (2005, 2014), становился обладателем Суперкубка
УЕФА (2005), Кубка Англии (2006), Суперкубка Англии (2006), побеждал в
чемпионате Испании (2012), Кубке Испании (2011, 2014), Суперкубке Испании
(2012), чемпионате Германии (2015, 2016), Кубке Германии (2016) и Суперкубке
Германии (2016).
В составе сборной Испании Алонсо стал чемпионом мира (2010) и двукратным
чемпионом Европы (2008, 2012).