Хаби Алонсо: Новое поколение готово вести «Баварию» к победам

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал свое решение завершить карьеру по окончании сезона. Он уверен, что ему и другим ветеранам найдется достойная замена.

«У нас есть возможность выиграть все титулы. Мы постараемся сделать это. Я чувствую себя хорошо, команда играет очень хорошо. У нас много выдающихся личностей в команде. Новое поколение готово вести клуб к новым успехам.

Я еще не решил, чем займусь после завершения карьеры. Какое-то время еще немного поживу в Мюнхене. Потом вернусь в Испанию, где буду наслаждаться жизнью, отправлюсь в отпуск, буду проводить время как обычный человек. А самое главное – никакой предсезонной подготовки», - цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».

35-летний Хаби Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он играл за «Реал Сосьедад» (1999, 2001-2004), «Эйбар» (2000), «Ливерпуль» (2004-2009), «Реал» (2009-2014).

Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (2005, 2014), становился обладателем Суперкубка УЕФА (2005), Кубка Англии (2006), Суперкубка Англии (2006), побеждал в чемпионате Испании (2012), Кубке Испании (2011, 2014), Суперкубке Испании (2012), чемпионате Германии (2015, 2016), Кубке Германии (2016) и Суперкубке Германии (2016).

В составе сборной Испании Алонсо стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).