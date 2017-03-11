Тарасенко забил 30 голов в третьем сезоне подряд

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3).

На 12-й секунде игры 25-летний российский нападающий отправил шайбу в ворота Джона Гибсона после передач Джейдена Шварца и Джея Баумистера.

Этот гол стал для Тарасенко 30-м в сезоне. Таким образом, форвард достиг этой отметки в третьем сезоне подряд.

Напомним, в регулярном чемпионате 2014/2015 Тарасенко забил 37 голов, а через год установил свой личный рекорд в НХЛ – 40 шайб.

До конца регулярного сезона «Сент-Луис» проведет еще 16 матчей, и ближайший из них – с «Айлендерс» в ночь на воскресенье.