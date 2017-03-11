Тарасенко забил 30 голов в третьем сезоне подряд
Форвард «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом»
(4:3).
На 12-й секунде игры 25-летний российский нападающий отправил шайбу в ворота Джона Гибсона после передач Джейдена Шварца и Джея Баумистера.
Этот гол стал для Тарасенко 30-м в сезоне. Таким образом, форвард достиг этой отметки в третьем сезоне подряд.
Напомним, в регулярном чемпионате 2014/2015 Тарасенко забил 37 голов, а через год установил свой личный рекорд в НХЛ – 40 шайб.
До конца регулярного сезона «Сент-Луис» проведет еще 16 матчей, и ближайший из них – с «Айлендерс» в ночь на воскресенье.
Матч
Сент-Луис - Анахайм - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Голы:
Тарасенко (Баумистер, Шварц), 0:12 (1:0). Ракелль (Гецлаф, Ватанен), 11:59 (1:1). Вагнер (Болл, Фаулер), 18:12 (1:2). Ривз (Штястны, Шварц), 24:17 (2:2). Штястны (Тарасенко, Петранжело), 40:25 (3:2). Сильверберг (Бьекса, Ракелль), 49:24 (3:3). Эдмундсон (Бортуццо, Аллен), 59:40 (4:3).
Место и дата
11 марта 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция