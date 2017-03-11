Дэйна Уайт: Нурмагомедов остается в UFC, он - часть нашей организации

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не будет уволен из UFC.

- Предлагаю не трогать его сейчас. Думаю, что хуже всего из-за сложившейся ситуации именно ему. Я знаю, как он хотел этого боя, как он шел к нему. Хабибу стоит задуматься о подготовке к поединку, о работе диетологов. При этом ему нужно что-то менять. Это однозначно. Такие жуткие сгонки веса — это опасно. Пусть подумает об этом хорошенько.



Никто не будет прерывать рабочие отношения. Нурмагомедов остается в UFC. Он - часть нашей организации, - заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Напомним, ранее был отменен поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, который должен был стать главным событием турнира UFC 209 в Лас-Вегасе.

Не сумев вписаться в лимит весовой категории, российский боец был госпитализирован накануне боя.

