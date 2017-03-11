Терри может перейти в другой английский клуб

Защитник «Челси» Джон Терри готов рассмотреть летом предложения от других английских клубов, сообщает The Times.

Ранее 36-летний игрок обороны говорил, что в премьер-лиге будет играть только в «Челси», однако теперь, похоже, он передумал и уже следующий сезон может начать в другой команде.

По данным издания, в зимнее трансферное окно у Терри были предложения из Англии. Так, он мог перейти в «Сток Сити» и «Вест Бромвич». Кроме того, «Борнмут» хотел взять защитника в аренду. Но Терри решил остаться в «Челси», чтобы выиграть свой пятый титул чемпионов с клубом, в котором он провел всю карьеру. При этом завершать на этом карьеру он не намерен.

В нынешнем сезоне Терри выходил на поле лишь в пяти матчах премьер-лиги, также он сыграл в трех матчах Кубка Англии и в двух – Кубка лиги.

Добавим, что контракт игрока с клубом действует до конца нынешнего сезона.