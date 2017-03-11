Владимир Воробьев: Дома «Динамо» будет готово во всеоружии

Тренер «Динамо» Владимир Воробьев оценил игру бело-голубых во втором матче полуфинальной серии Западной конференции против СКА (1:2).

- Готовились к матчу, знали, что будет тяжело. Нам удались первые десять минут, когда могли забить несколько голов. Думаю, что игра по-другому бы складывалась. Да, есть проблемы: в первую очередь, не сработало большинство. Будем разбирать это, есть еще время. Будем серьезно относиться к этому компоненту, потому что из этого нужно извлекать плоды, забивать голы.

Ребята - молодцы, старались, работали до конца, но немножко не хватило. СКА - сильный соперник, все это знают. Мы проиграли бой, но битва продолжается. Дома будем готовы во всеоружии.

Нужно уважать любого соперника, с которым играешь. СКА - очень серьезная команда с хорошим вратарем, обороной и нападением. У нас было много удалений, и ребята потратили много сил, но все равно нужно ключи искать у ворот противника, залезать туда и работать с Коскиненом. Думаю, только здесь можно переломить. Ничего страшного в счете серии, едем домой. Болельщики придут и обязательно нас поддержат. Будем готовы биться до конца, - сказал Воробьев в интервью клубному телеканалу «Динамо».

Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Голы у армейцев забили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. В составе бело-голубых отличился Андрей Кутейкин. Защитник во второй раз по ходу плей-офф забросил шайбу броском от красной линии.

Счет в серии стал равным - 1-1. Следующие две игры команды проведут в Москве 12 и 14 марта. Пятый матч серии состоится 16 марта в Санкт-Петербурге.