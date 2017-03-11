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Поветкин обжаловал решение суда присяжных в Нью-Йорке

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский тяжеловес Александр Поветкин подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Об этом агентству ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Ранее суд присяжных пришел к выводу, что Поветкин принимал запрещенный препарат мельдоний после 1 января 2017 года.

Поветкин подал апелляцию в суд Южного округа Нью-Йорка. Адвокаты российского боксера ссылаются на многочисленные нарушения, допущенные в ходе процесса стороной американца Деонтея Уайлдера, и просят суд созвать новое жюри присяжных или принять решение, проигнорировав вердикт, что допускается законом. Напомним, ранее Уайлдер и его представителя открыто заявляли о том, что Александр Поветкин принимает допинг.

Всемирный боксерский совет (WBC) в конце февраля отстранил Поветкина от боев под своей эгидой на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.




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