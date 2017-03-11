Каролина Плишкова: Я не заслужила победу над Пуиг

Третья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свою игру в матче второго круга турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Моникой Пуиг (1:6, 6:4, 6:4).

«Я очень довольна, что сегодня у меня было все в порядке с подачей. Она помогла мне, особенно в третьем сете, когда я проигрывала 0:3.

Я рада этой победе, она получилась непростой. Соперница играла очень хорошо, отвечала быстрыми глубокими ударами, что создавало мне трудности.

Я довольна, хотя матч прошел совсем не по моему плану, и моя игра была далека от той, какой должна быть. Не думаю, что заслужила победу, но так получилось», – приводит слова 25-летней чешской теннисистки официальный сайт WTA.

В 1/8 финала соперницей Плишковой станет 32-я ракетка мира Ирина-Камелия Бегу из Румынии.