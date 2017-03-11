Хосеп Гвардиола: Я не задержусь в «Манчестер Сити», если команда не будет завоевывать трофеи
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.
- Если команда не будет завоевывать трофеи, я не задержусь тут надолго. Без титулов этот сезон нельзя будет считать хорошим. Я знал это еще в августе. Работа тренера всегда зависит от результатов. У меня большой опыт в прошлом, и я знаю, что лежит на моих плечах сейчас. Нужно с этим справиться, - заявил Гвардиола.
«Горожане» в данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ.
Сегодня команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Мидлсбро» четвертьфинальный матч Кубка Англии.
Матч
Место и дата
11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция
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