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Хосеп Гвардиола: Я не задержусь в «Манчестер Сити», если команда не будет завоевывать трофеи

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.

- Если команда не будет завоевывать трофеи, я не задержусь тут надолго. Без титулов этот сезон нельзя будет считать хорошим. Я знал это еще в августе. Работа тренера всегда зависит от результатов. У меня большой опыт в прошлом, и я знаю, что лежит на моих плечах сейчас. Нужно с этим справиться, - заявил Гвардиола.

«Горожане» в данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

Сегодня команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Мидлсбро» четвертьфинальный матч Кубка Англии.

Матч

Мидлсбро - Манчестер Сити

Место и дата

11 марта 15:15, Риверсайд, Онлайн-трансляция



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