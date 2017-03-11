Хосеп Гвардиола: Я не задержусь в «Манчестер Сити», если команда не будет завоевывать трофеи

Хосеп Гвардиола: «Уэмбли» – особенный стадион для меня. Буду рад побывать там еще раз

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Мидлсбро». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.