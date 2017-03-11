«Ювентус» выиграл 31-й кряду матч серии А на своем поле, одолев «Милан»

В матче с «Миланом» футболисты «Ювентуса» продлили свою серию побед в домашних матчах национального первенства.

Теперь она составляет 31 матч.

Juventus have won 31 consecutive Serie A home games - but it took them until the 97th min to claim victory tonight https://t.co/7ZZxQgTbDS pic.twitter.com/kICQGdsHN8 — BBC Sport (@BBCSport) 10 марта 2017 г.

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Миланом» со счетом 2:1.



Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник «старой сеньоры» Мехди Бенатиа, а за две минуты до конца первого тайма россонери отыгрались силами Карлоса Бакки.

На третьей добавленной к основному времени минуте полузащитник миланской команды Хосе Соса получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через три минуты защитник гостевой команды Маттиа де Шильо сыграл в своей штрафной рукой, за что было назначено пенальти, которое реализовал Паоло Дибала.