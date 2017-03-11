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Владимир Родионов: Мы возлагали на Карреру большие ожидания, но ему не удалось реализовать свой потенциал

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Венесуэльский форвард Майкл Каррера покидает саратовский «Автодор».

- Мы возлагали на Карреру большие ожидания. Однако переход из студенческого баскетбола в профессиональный всегда сопряжен с определенными сложностями. К сожалению, венесуэльскому форварду не удалось реализовать свой потенциал в «Автодоре» в полной мере. Желаем успехов Майклу в дальнейшей карьере, - заявил президент клуба Владимир Родионов.

Каррера провел за «Автодор» 17 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 7,1 очка и делая 4,6 подбора за игру.

Саратовский клуб в данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.


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