Владимир Родионов: Мы возлагали на Карреру большие ожидания, но ему не удалось реализовать свой потенциал

Венесуэльский форвард Майкл Каррера покидает саратовский «Автодор».

- Мы возлагали на Карреру большие ожидания. Однако переход из студенческого баскетбола в профессиональный всегда сопряжен с определенными сложностями. К сожалению, венесуэльскому форварду не удалось реализовать свой потенциал в «Автодоре» в полной мере. Желаем успехов Майклу в дальнейшей карьере, - заявил президент клуба Владимир Родионов.

Каррера провел за «Автодор» 17 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 7,1 очка и делая 4,6 подбора за игру.

Саратовский клуб в данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.





