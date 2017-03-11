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Анчелотти попросил руководство «Баварии» купить Хамеса

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти намерен снова поработать с полузащитником Хамесом Родригесом.

57-летний итальянец попросил руководство клуба постараться приобрести 25-летнего колумбийца из «Реала» в летнее трансферное окно.

Родригес по-прежнему редко попадает в стартовый состав «Реала» и, несмотря на свои слова о том, что хочет и дальше играть в Мадриде, остается недовольным нынешней ситуацией.

При этом именно при Анчелотти полузащитник провел пока что свой лучший сезон в «Реале». В сезоне 2014/2015 он сыграл в 29 матчах примеры, забил 13 голов и сделал 13 голевых передач. Тогда как в нынешнем сезоне его показатели составляют два гола и шесть голевых передач в 13 матчах.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса».

Ожидается, что в случае продажи Родригеса «Реал» постарается отбить 80 миллионов евро, потраченные на покупку игрока из «Монако» в июле 2014 года.

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