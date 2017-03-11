Антуан Гризманн: Не вижу причин для ухода из «Атлетико», и мне уже надоело отвечать на этот вопрос
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн не намерен покидать мадридский «Атлетико» будущим летом.
- Мне постоянно задают один и тот же вопрос о моем будущем. Это начинает надоедать. Как я уже не раз говорил, я всем доволен в «Атлетико» и в Мадриде.
Здесь отличная погода, у меня одни из лучших одноклубников, которых только можно иметь, и у нас прекрасный тренер.
Я очень хорошо чувствую себя здесь и не вижу никаких причин для ухода из команды, – заявил Гризманн.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 12 мячейи сделал 6 результативных передач в 25 проведенных матчах.
Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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