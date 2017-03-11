Шиффрин победила в гигантском слаломе в Скво-Вэлли
Олимпийская чемпионка
Микаэла Шиффрин заняла первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в
Скво-Вэлли (США).
21-летняя американская горнолыжница опередила на 0,07 секунды Федерику Бриньоне из Италии. Третий результат показала Тесса Ворле из Франции.
Эта победа стала для Шиффрин 30-й на этапах Кубка мира и четвертой в гигантском слаломе. Она продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, опережая Илку Штухец из Словении на 278 очков.
В зачете гигантского слалома первой остается Ворле, Шиффрин идет второй с отставанием в 80 очков.
В субботу у Шиффрин будет возможность одержать еще одну победу в Скво-Вэлли – в своей коронной дисциплине – слаломе.
Скво-Вэлли (США)
Кубок мира
Женщины
Гигантский слалом
1. Микаэла Шиффрин
(США) – 2.16,42
2. Федерика Бриньоне
(Италия) – +0,07
3. Тесса Ворле
(Франция) – +0,86
Общий зачет: 1.
Шиффрин – 1423 очка. 2. Илка Штухец (Словения) – 1145. 3. София Годжия (Италия)
– 1057.