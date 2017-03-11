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Шиффрин победила в гигантском слаломе в Скво-Вэлли

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Олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин заняла первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли (США).

21-летняя американская горнолыжница опередила на 0,07 секунды Федерику Бриньоне из Италии. Третий результат показала Тесса Ворле из Франции.

Эта победа стала для Шиффрин 30-й на этапах Кубка мира и четвертой в гигантском слаломе. Она продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, опережая Илку Штухец из Словении на 278 очков.

В зачете гигантского слалома первой остается Ворле, Шиффрин идет второй с отставанием в 80 очков.

В субботу у Шиффрин будет возможность одержать еще одну победу в Скво-Вэлли – в своей коронной дисциплине – слаломе.

Скво-Вэлли (США)

Кубок мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.16,42

2. Федерика Бриньоне (Италия) – +0,07

3. Тесса Ворле (Франция) – +0,86

Общий зачет: 1. Шиффрин – 1423 очка. 2. Илка Штухец (Словения) – 1145. 3. София Годжия (Италия) – 1057.

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