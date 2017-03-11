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Константин Горовиков: В поражении от СКА нет трагедии, ничего критичного

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Горовиков поделился впечатлениями от второго матча полуфинальной серии Западной конференции против СКА (1:2).

- Мы много удалялись, не выстояли в меньшинстве - это основной момент. Кроме того, надо было реализовывать те моменты, которые были, но мы этого не сделали. Сложно, когда сам не забиваешь, а в меньшинстве пропускаешь.

Трагедии, ничего критичного нет. Всегда стремишься побеждать, но мы проиграли, и из-за этого настроение не совсем хорошее, - сказал Горовиков в интервью клубному телеканалу «Динамо».

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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Голы у армейцев забили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. В составе бело-голубых отличился Андрей Кутейкин. Защитник во второй раз по ходу плей-офф забросил шайбу броском от красной линии.

Счет в серии стал равным - 1-1. Следующие две игры команды проведут в Москве 12 и 14 марта. Пятый матч серии состоится 16 марта в Санкт-Петербурге. 

Матч

СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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