Виталий Мутко: Березуцкий доходчиво объяснил свое решение, не нужно ничего накручивать

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого о приостановке карьеры в национальной сборной.

- Василий все доходчиво объяснил – нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем. Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, чтобы дай бог кто-то другой сделал столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства.

Мы очень признательны и благодарны Василию за тот вклад, что он сделал. Желаем ему самого главного – здоровья, – сказал Мутко.

Напомним, заявление игрока появилось вчера на официальном сайте Российского футбольного союза.



Василий Березуцкий с 2003 года сыграл за сборную России 101 матч и забил 5 мячей.

Он является бронзовым призером Евро-2008.