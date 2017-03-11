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Виталий Мутко: Березуцкий доходчиво объяснил свое решение, не нужно ничего накручивать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого о приостановке карьеры в национальной сборной.

- Василий все доходчиво объяснил – нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем. Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, чтобы дай бог кто-то другой сделал столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства.

Мы очень признательны и благодарны Василию за тот вклад, что он сделал. Желаем ему самого главного – здоровья, – сказал Мутко.

Напомним, заявление игрока появилось вчера на официальном сайте Российского футбольного союза. 

Василий Березуцкий с 2003 года сыграл за сборную России 101 матч и забил 5 мячей.

Он является бронзовым призером Евро-2008.

Здесь был Вася. Почему Березуцкий уходит из сборной

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