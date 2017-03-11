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Массимилиано Аллегри может возглавить «ПСЖ»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Руководство «ПСЖ» планирует пригласить на пост главного тренера команды Массимилиано Аллегри, ныне работающего с «Ювентусом».

По информации французских СМИ, «ПСЖ» может расстаться с нынешним наставником команды Унаи Эмери после того, как парижане уступили «Барселоне» со счетом 1:6 на «Камп Ноу» и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В национальном первенстве «ПСЖ» идет на третьем месте, отставая от «Монако» на три очка.

Также сообщается, что французский клуб рассматривает кандидатуру многолетнего главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Матч

Лорьян - ПСЖ

Место и дата

12 марта 23:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция


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