Флойд Мэйвезер-младший: Я снова хочу драться. И неважно, что противником будет боец ММА

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший снова бросил вызов ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.

- Да, я могу провести поединок с бойцом ММА. Но это именно то, что сейчас интригует болельщиков. Я снова хочу биться - и неважно, кто будет моим соперником.

Я провел уже много топовых боев и всегда выкладывался на 100 процентов. И мои 100% - это не всегда победа нокаутом, - заявил Мэйвезер.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто.

Бой Флойда с Макгрегором может состояться только в том случае, если ирландец сможет урегулировать свои разногласия и контрактные обязательства с UFC.

