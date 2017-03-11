Янис Тимма: Перееду в НБА, только когда буду полностью готов

Форвард «Зенита» Янис Тимма рассказал о возможности переезда в НБА, где правами на него владеет «Орландо».

– У каждого игрока НБА – мечта. Но сказать, что я нацелен только на НБА, тоже не могу. Я перееду туда, только когда буду полностью готов. Не хотелось бы совершать глупых ошибок и потерять пару лет. Лучше быть готовым к переезду на 100 процентов.

– Какие ощущения испытали, когда узнали что вас все-таки задрафтовали под последним номером?

– Тогда я был в Америке. Когда шли 50-е пики, мне позвонили и сказали, что у «Мемфиса» были последние два выбора и что если они не получат какого-то игрока, то возьмут меня предпоследним или последним. Особым сюрпризом для меня это не стало, но, конечно, было приятно, - цитирует Тимму «Чемпионат.com».

Напомним, Тимма был задрафтован «Мемфисом» в 2013 году под общим 60-м номером. Через два года «Гриззлис» обменяли права на игрока в «Орландо».

В 2015-м 24-летний латвиец подписал двухлетний контракт с «Зенитом». В сезоне 2016/2017 Тимма провел 17 матчей в Единой лиге ВТБ (13,9 очка и 3,8 подбора в среднем за игру) и 13 игр в Кубке Европы (16,2 очка, 4,7 подбора в среднем за игру).

Петербургская команда занимает третье место в Единой лиге ВТБ, имея в активе 15 побед и три поражения. В Еврокубке подопечные Василия Карасева дошли до 1/4 финала, где проиграли в двух матчах «Локомотиву-Кубани».