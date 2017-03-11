Игорь Лебедев: Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА
Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил о своей готовности занять место в совете ФИФА.
«Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру», - написал Лебедев в своем твиттере.
Готов заменить Виталия Мутко в Совет ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру— Игорь Лебедев (@Russian1972) 11 марта 2017 г.
Ранее ФИФА подтвердила информацию о том, что вице-премьер РФ Виталий Мутко не был допущен до выборов в совет организации, которые состоятся 5 апреля в Хельсинки.
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