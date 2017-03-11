Александр Бубнов: ЦСКА уступает сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту»
Футбольный эксперт
Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Томь».
«В победе армейцев нет никаких сомнений, так что остается узнать, сколько мячей пропустят томичи. «Ростов» в прошлом туре забил им шесть безответных голов, но у него, на мой взгляд, куда более внушительная группа атаки. С этой точки зрения армейцы уступают сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту».
Впрочем, их победе над «Томью» это обстоятельство никак не помешает. Полагаю, мяча четыре они в ее ворота отправят. Петракову же необходимо, в первую очередь, настроить подопечных, чтобы у них не тряслись коленки», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Матч ЦСКА – «Томь» пройдет 11 марта на «Арене ЦСКА». Начало матча – 14:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Фернандес, Ионов, Натхо, Тошич, Головин, Дзагоев, Витиньо
Томь: Мелихов, Осипов, Митерев, Кузнецов, Пугин, Попов, Баляйкин, Чуперка, Голышев, Сасин, Соболев
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
11 марта 14:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция