Александр Бубнов: ЦСКА уступает сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Томь».

«В победе армейцев нет никаких сомнений, так что остается узнать, сколько мячей пропустят томичи. «Ростов» в прошлом туре забил им шесть безответных голов, но у него, на мой взгляд, куда более внушительная группа атаки. С этой точки зрения армейцы уступают сегодня и «Локомотиву», и «Уфе», и «Спартаку», и «Зениту».

Впрочем, их победе над «Томью» это обстоятельство никак не помешает. Полагаю, мяча четыре они в ее ворота отправят. Петракову же необходимо, в первую очередь, настроить подопечных, чтобы у них не тряслись коленки», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Матч ЦСКА – «Томь» пройдет 11 марта на «Арене ЦСКА». Начало матча – 14:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча