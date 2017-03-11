Александр Бубнов: «Рубин» должен побеждать «Оренбург», так как его атакующий потенциал выше

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогнозы на матч 19-го тура премьер-лиги «Рубин» – «Оренбург».

«Статистика вроде как не на стороне гостей, но она не учитывает, что в команде произошли серьезные изменения. «Оренбург» и так выглядел достаточно неплохо, а в матче с «Арсеналом» и вовсе произвел очень приятное впечатление. У команды Роберта Евдокимова хорошо поставлена игра в обороне, и если ей удается забить, то сопернику приходится непросто.

«Рубин» же провел не лучший матч против «Анжи» (1:0), что признал даже Хави Грасия. Но все же считаю, что казанцы должны побеждать, так как атакующий потенциал у них значительно выше, хотя допускаю и удачный для «Оренбурга» результат», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Матч «Рубин» – «Оренбург» пройдет 11 марта на стадионе «Центральный» в Казани. Начало матча – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча