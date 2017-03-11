Президент «ПСЖ»: Я полностью поддерживаю Эмери

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери после сокрушительного поражения от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- С момента своего прихода в клуб Эмери усердно работал каждый день для того, чтобы сделать эту команду лучше. Сейчас нам нужно извлечь уроки из поражения от «Барселоны» и не принимать решений на эмоциях. В последние два дня я долго беседовал с Эмери. Он обладает теми качествами, которые мы считаем необходимыми для работы в роли главного тренера команды. Я полностью поддерживаю его.



Будем обсуждать возможные изменения в команде будущим летом. Хотим продемонстрировать, насколько велики наши амбиции, - заявил президент клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может расстаться с Унаи Эмери после того, как парижане уступили «Барселоне» со счетом 1:6 на «Камп Ноу» и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. По слухам, его место может занять Массимилиано Аллегри или Диего Симеоне.

В национальном первенстве «ПСЖ» идет на третьем месте, отставая от «Монако» на три очка.



