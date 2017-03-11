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Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом».

По данным Corriere della Sera, 58-летний специалист заменит Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона собирается покинуть «Ювентус».

Действующий контракт Спаллетти с «Ромой» истекает в июне, и тренер уже неоднократно отказывался обсуждать его продление, объясняя это тем, что будет вынужден уйти, если клуб не выиграет ни одного титула.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта намерен прояснить ситуацию в личном разговоре с главным тренером.

Кроме «Ромы» Спаллетти также работал в Италии с «Эмполи» (1995-1998), «Сампдорией» (1998-1999), «Венецией» (1999-2000), «Удинезе» (2000-2001, 2002-2005) и «Анконой» (2001-2002).

Добавим, что на Аллегри в следующем сезоне претендуют «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

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